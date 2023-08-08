В Украине изменились правила регистрации авто: что должны знать водители

В МВД утверждают, что благодаря этим изменениям покупатель получает возможность сэкономить время и деньги.

В воскресенье, 6 августа 2023 вступило в силу постановление Кабмина об изменениях в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Покупатель экономит время и деньги

Теперь автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности.

В МВД утверждают, что благодаря этим изменениям покупатель получает возможность сэкономить время и деньги.

Автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя. Теперь такую доверенность сторонам можно подписать прямо в автосалоне и без нотариуса.

Доверенность, а также акт-прием передачи транспортного средства формируется с помощью Единого государственного реестра. На них можно наложить электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк – зависит от того, как удобно покупателю.

"Транзитные" номерные знаки стали необязательными

Благодаря тому, что автосалоны могут генерировать акты приемки-передачи транспортных средств в электронном виде, а также отмену обязательного осмотра новых транспортных средств Экспертной службой МВД, получение "транзитных" номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным .

Покупатель может отказаться от них, информация о чем будет указана в акте осмотра и/или приемки.

После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя. И соответственно, получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки – при этом автомобиль может вообще не покидать территорию салона. А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца.

Нововведения не касаются подержанных автомобилей

МВД напоминает, что эти нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств и не касаются подержанных автомобилей.

Ранее для такой регистрации покупатель должен был обратиться к нотариусу для оформления доверенности, если хотел поручить регистрацию автомобиля продавцу. Кроме этого, необходимо было закрепить красные номерные знаки для разовых поездок, чтобы транспортное средство могло доехать до сервисного центра МВД.

Напомним, что в Украине заработала новая сервисная услуга для граждан, позволяющая выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто.

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