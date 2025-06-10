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В Украине изменят правила медосмотра для водителей: что известно
Вместо бумажных справок внедрят электронный формат, облегчающий процесс для миллионов украинцев.
Украина готовится к значительным изменениям в системе медицинского контроля водителей. Соответствующие законопроекты №13131 и №13138 уже получили поддержку комитета Верховной Рады по здравоохранению нации.
Об этом пишет InKorr.
Как пояснил лидер комитета Михаил Радуцкий, новая система предполагает внесение результатов медицинского осмотра непосредственно в электронную систему здравоохранения. Это должно упростить процедуру и помочь избежать злоупотреблений.
Все водители обязаны проходить медосмотр, что часто приводит к длинным очередям в медицинских учреждениях.
Согласно новым правилам, обычным водителям будет достаточно пройти осмотр у семейного врача, в то время как профессионалов будут направляться к специалистам только при необходимости. При этом медкомиссия останется обязательной для профессионалов, но с некоторыми послаблениями — например, консультация психиатра не потребуется в каждом случае.
Окончательное решение зависит от голосования в парламенте. После принятия станет известно, когда система полностью перейдет в электронный формат.
Напомним, в Украине могут повысить штрафы для водителей, не пропускающих транспорт экстренных служб. Речь идет о новом законопроекте №11111, который подали в Верховную Раду.
Если документ примут, в Кодекс Украины об административных правонарушениях внесут изменения.