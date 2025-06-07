В Украине камеры автофиксации начали фиксировать новый тип нарушений: о чем идет речь

Камеры автофиксации / © Национальная полиция Украины

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В Украине вводят автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения- в частности, проезда на красный свет светофора. Специальные камеры, установленные на дорогах, смогут регистрировать это нарушение без прямого участия патрульных полицейских.

Об этом пишет Автотема.

Сейчас Министерство внутренних дел проводит тестирование новой системы, которая после официального запуска автоматически будет отправлять штрафные квитанции нарушителям по почте. Аналогичная практика уже применяется для фиксации превышения скорости.

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Идея внедрения таких камер возникла еще в 2022 году, однако из-за технических сложностей и необходимости совершенствования функционала запуск системы несколько раз откладывали. Теперь, после завершения тестирования, ожидается, что система начнет работать в ближайшее время и сделает контроль за соблюдением правил дорожного движения более эффективным.

Сейчас штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора сейчас составляет 510 гривен. Внедрение автоматического контроля позволит существенно снизить количество таких нарушений, повышая безопасность на дорогах Украины.

напомним, ранее мы писали о том, что с 27 мая в Украине вступили в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.

Кроме того, в Украине начали уже действовать обновленные правила обязательного техосмотра. Поэтому водителям следует ознакомиться с серьезными изменениями, чтобы не почувствовать удар по кошельку.

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