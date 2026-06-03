В Украине массово рассылают поддельные штрафы ПДД: как распознать настоящий

SMS о нарушении ПДД: полиция раскрыла новую ловушку мошенников / © УНИАН

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В Украине активизировались кибермошенники, рассылающие водителям фейковые сообщения об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как отличить настоящий штраф от фейкового и не попасть на крючок мошенникам, рассказали в Нацполиции.

Киберполиция и Патрульная полиция призывают пользоваться только официальными ресурсами для проверки и уплаты штрафов. Свои персональные и банковские данные следует вводить исключительно на проверенных государственных сервисах.

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И ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Одним из признаков официального государственного ресурса является домен gov.ua.

Как получают настоящий штраф

Правоохранители официально подчеркивают: патрульная полиция никогда не посылает гражданам уведомлений о штрафах на мобильные телефоны (в виде SMS, Viber или Telegram-сообщений).

Если нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме (например, камерой фотофиксации), а водитель не оплатил его в течение 10 суток, владельцу автомобиля посылается исключительно официальное бумажное письмо по почте.

Где проверить и оплатить штраф

Если у вас возникли сомнения в подлинности уведомления или информации о штрафе, обратитесь в подразделение административной практики управления патрульной полиции в вашем городе для проверки информации.

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Также проверить наличие штрафов можно на вебпортале МВД, Портале «Дія», Кабинете водителя, приложениях «Дія» и «Штрафы ПДД».

Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете мошеннические действия, немедленно обращайтесь в киберполицию.

Напомним, что в Украине готовят жесткие наказания для водителей электросамокатов.

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