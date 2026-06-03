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В Украине массово рассылают поддельные штрафы ПДД: как распознать настоящий
В МВД объяснили, как распознать фейковый штраф за нарушение ПДД и предупредили, что полиция никогда не пишет на мобильный.
В Украине активизировались кибермошенники, рассылающие водителям фейковые сообщения об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Как отличить настоящий штраф от фейкового и не попасть на крючок мошенникам, рассказали в Нацполиции.
Киберполиция и Патрульная полиция призывают пользоваться только официальными ресурсами для проверки и уплаты штрафов. Свои персональные и банковские данные следует вводить исключительно на проверенных государственных сервисах.
И ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Одним из признаков официального государственного ресурса является домен gov.ua.
Как получают настоящий штраф
Правоохранители официально подчеркивают: патрульная полиция никогда не посылает гражданам уведомлений о штрафах на мобильные телефоны (в виде SMS, Viber или Telegram-сообщений).
Если нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме (например, камерой фотофиксации), а водитель не оплатил его в течение 10 суток, владельцу автомобиля посылается исключительно официальное бумажное письмо по почте.
Где проверить и оплатить штраф
Если у вас возникли сомнения в подлинности уведомления или информации о штрафе, обратитесь в подразделение административной практики управления патрульной полиции в вашем городе для проверки информации.
Также проверить наличие штрафов можно на вебпортале МВД, Портале «Дія», Кабинете водителя, приложениях «Дія» и «Штрафы ПДД».
Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете мошеннические действия, немедленно обращайтесь в киберполицию.
Напомним, что в Украине готовят жесткие наказания для водителей электросамокатов.