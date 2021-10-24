В Украине меняются правила дорожного движения: что нового (перечень)

Нововведения касаются дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.
В Украине с 1 ноября 2021 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Нововведения касаются дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.
Об этом информируют в сообществе "Киев-Велосипедный Город" в Facebook.
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Отмечается, что новая редакция ПДД содержит много "велосипедных" дополнений, которые уже стали критически необходимыми, в связи с изменением всех нормативных документов ДБН и ДСТУ, регулирующих устройства велосипедной инфраструктуры и организации велосипедного движения.
Что изменится с 1 ноября в ПДД:
- определение "велосипедная дорожка"
- определение "велосипедная полоса"
- определение "велосипедный переезд"
- дорожный знак 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
- дорожный знак 4.23 "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"
- дорожный знак 5.88 "Велосипедная полоса"
- дорожный знак 5.90 "Зона для пешеходов и велосипедистов"
- дорожные знаки 5.92.1 и 5.92.2 "Велосипедный переезд"
- дорожные знаки 5.93.1 и 5.93.2 "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"
- дорожный знак 5.94.1 "Дорога со встречным велосипедной полосой"
- дорожный знак 5.95.1 и 5.95.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"
- таблички 7.29.1-7.29.6 "Направление движения велосипедистов"
- разметка 1.15 "Велосипедный переезд"
- разметка 1.28.1 "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"
- разметка 1.28.2 "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"
- разметка 1.28.3 "Смешанный движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"
- разметка 1.37 "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"
Напомним, в Украине начали устанавливать инновационные приборы контроля скорости.
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