Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине меняются правила дорожного движения: что нового (перечень)

В Украине меняются правила дорожного движения: что нового (перечень)

unsplash.com

Нововведения касаются дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.

В Украине с 1 ноября 2021 года вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Нововведения касаются дорожных знаков, разметки и велосипедной инфраструктуры в Украине.

Об этом информируют в сообществе "Киев-Велосипедный Город" в Facebook.

Водительские документы не отображаются в "Дії": автомобилистам рассказали, что нужно делать

Отмечается, что новая редакция ПДД содержит много "велосипедных" дополнений, которые уже стали критически необходимыми, в связи с изменением всех нормативных документов ДБН и ДСТУ, регулирующих устройства велосипедной инфраструктуры и организации велосипедного движения.

Что изменится с 1 ноября в ПДД:

  • определение "велосипедная дорожка"
  • определение "велосипедная полоса"
  • определение "велосипедный переезд"
  • дорожный знак 4.18 "Смежные пешеходная и велосипедная дорожки"
  • дорожный знак 4.23 "Дорога для совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов"
  • дорожный знак 5.88 "Велосипедная полоса"
  • дорожный знак 5.90 "Зона для пешеходов и велосипедистов"
  • дорожные знаки 5.92.1 и 5.92.2 "Велосипедный переезд"
  • дорожные знаки 5.93.1 и 5.93.2 "Смежные пешеходный переход и велосипедный переезд"
  • дорожный знак 5.94.1 "Дорога со встречным велосипедной полосой"
  • дорожный знак 5.95.1 и 5.95.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением и встречной велосипедной полосой"
  • таблички 7.29.1-7.29.6 "Направление движения велосипедистов"
  • разметка 1.15 "Велосипедный переезд"
  • разметка 1.28.1 "Полоса для совмещенного движения маршрутных транспортных средств и велосипедистов"
  • разметка 1.28.2 "Дорожка, предназначенная для совмещенного движения пешеходов и велосипедистов"
  • разметка 1.28.3 "Смешанный движение велосипедистов и транспортных средств в попутном направлении"
  • разметка 1.37 "Стрелки направления движения для велосипедных дорожек и полос"
© Укравтодор
Укравтодор
© Укравтодор
Укравтодор
Следующая публикация