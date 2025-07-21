В Украине меняются правила сдачи экзаменов на водительские права - что нового

Реформа экзаменов позволит избежать предвзятых оценок

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В Украине недавно были официально утверждены новые нормы, которые касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Изменения направлены на борьбу с коррупцией, усиление контроля качества подготовки водителей и повышение безопасности на дорогах.

Об этом пишет mauto.

Одним из главных элементов нововведений стала полная видеофиксация практического экзамена. Все автомобили, на которых проводятся тесты, будут оснащены техническими средствами, которые будут записывать весь процесс. Этот шаг должен обеспечить объективность экзаменов, а также послужит доказательной базой в случае апелляций — как со стороны экзаменатора, так и кандидата.

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Для легковых автомобилей категории «B» предусмотрена установка не менее четырех камер. Они будут снимать дорожную ситуацию с обеих сторон, а также фиксировать действия водителя: руки на руле, ноги на педалях, лицо кандидата и экзаменатора. Таким образом создается полноценная картина всего процесса.

Для грузовиков, автобусов и автомобилей с прицепами (категории «С», «D», «Е» и т.д.), количество камер может быть меньше — от трех. Эти устройства могут быть как вмонтированы стационарно, так и установлены на временных креплениях. Подробная схема размещения указана в обновленном приложении к Инструкции №408.

Пересдача станет реже

Еще одно ключевое изменение касается промежутков между экзаменами. Ранее кандидат, проваливший практический тест, мог довольно быстро повторить попытку. Теперь время до пересдачи увеличено, что должно мотивировать более серьезно готовиться к повторному экзамену. Идея заключается в том, чтобы будущие водители не спешили, а имели возможность проработать ошибки с инструктором и усовершенствовать навыки вождения.

Несмотря на усложнение условий, ожидается, что новая система повысит безопасность на дорогах. Камеры не оставляют пространства для субъективности или предвзятости, защищая кандидатов от несправедливой оценки. А строгие правила к пересдаче позволяют выпустить на дороги только тех водителей, кто действительно готов отвечать за рулем.

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Напомним, Кабмин зарегистрировал законопроект, который отменит бессрочные водительские удостоверения, выданные до 2011 года.

Ранее мы писали о том, что где за границей не признают украинское водительское удостоверение