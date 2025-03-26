В Украине могут начать штрафовать за благодарность "аварийкой": объяснение почему

В украинской культуре вождения аварийная сигнализация нередко используется для выражения благодарности на дороге. В то же время в Правилах дорожного движения это не предусмотрено, что может вызвать вопрос об ответственности.

Об этом пишет издание Автопилот.

Народная депутат Оксана Савчук рассказала, что никаких новых законодательных инициатив или изменений в правила дорожного движения в этом отношении нет.

"Я не знаю таких новых изменений. Скажу больше — у нас много говорят о разных инициативах, но, к счастью, не все внедряется",- сказала она.

В Украине водители часто используют аварийную сигнализацию для выражения благодарности. Как пояснила депутат, это часть национальной дорожной культуры, однако главное — не нарушать правила дорожного движения при таком жесте.

Оксана Савчук подчеркнула, что одной из самых больших проблем является хаотична парковка в жилых районах Киева. Она отметила, что этот вопрос важнее других и призвала водителей оставаться ответственными за безопасность на дорогах. Также нардепка побудила водителей спокойно придерживаться традиции благодарить за вежливость на дороге без страха получить штраф.

Напомним, в Украине в 9:00 объявляется минута молчания в честь погибших от российской агрессии. Хотя водители не обязаны останавливаться, полиция может временно ограничить движение на некоторых дорогах.

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