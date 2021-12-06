В Украине могут отменить лимит выплат при оформлении ДТП по "Европротоколу": что это значит

В Украине могут отменить лимит выплат при оформлении ДТП по "Европротоколу": что это значит

Теперь пользоваться европротоколом стало проще.

Новая редакция закона "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" позволяет отменить лимиты выплат по европротоколу, что значительно поможет украинским водителям.

Пока что законодательством регламентирован лимит в 50 тысяч гривен. В ближайшее время, по представлению МТСБУ, предельный размер выплаты по европротоколу планируется увеличить до 80 тысяч гривен. А уже после принятия нового закона лимит будет отменен полностью. Об этом сообщает издание Auto24.

Как только новый закон начнет действовать, любое ДТП, подпадающее под условия урегулирования европротокола, можно будет оформить с его помощью и не беспокоиться за то, не превысит ли сумма ремонта лимит. Нормы нового закона должны значительно повысить уровень защиты пострадавших в ДТП людей.

В общем 9 мес. 2021 г. украинские водители начали активнее использовать европротокол. Таким образом, 36% ДТП регулируются с его помощью по упрощенной процедуре оформления. Это значит, что не нужно ждать полицию, ехать в суд и виновной стороне не нужно будет платить штраф, а это положительно скажется на пробках в больших городах.

Напомним, какие изменения ПДД были введены в 2021 году в Украине.