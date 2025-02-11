В Украине могут признать недействительными старые водительские права: начался обмен

Процедура максимально упрощена – можно записаться онлайн или через терминал в сервисном центре МВД.

Владельцам старых водительских удостоверений в Украине рекомендуют заменить их документами нового образца. Обмен особенно касается бумажных ламинированных прав и удостоверений, выданных до 2013 года.

Об этом сообщает "Автотема", ссылаясь на информацию сервисных центров МВД.

Как заменить водительские права?

Процедура максимально упрощена – можно записаться онлайн или через терминал в сервисном центре МВД. Документы для обмена:

Паспорт гражданина Украины с отметкой о месте жительства

Идентификационный код

Действующее водительское удостоверение

Медицинская справка во время военного положения не обязательна

Фотографию на документ сделают на месте, так что приносить собственные фото не нужно.

Стоимость услуги – 572 гривны (без учета банковской комиссии).

После оформления цифровая версия нового удостоверения сразу появится в приложении "Действие" и в электронном "Кабинете водителя".

Напомним, что водители, у которых истек срок действия водительского удостоверения во время военного положения, могут и дальше передвигаться по дорогам Украины без ограничений. Такие документы автоматически продолжают действовать до завершения военного положения.

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