В Украине могут радикально повысить штраф за опасное нарушение ПДД: что стоит знать водителям

Скорая помощь / © ТСН

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Верховная Рада может существенно усилить ответственность за одно из самых опасных нарушений на дороге — игнорирование спецтранспорта с проблесковыми маячками и сиреной.

Об этом сообщило издание SUVNews.

Если законопроект №11111 будет принят, штраф вырастет с мизерных 680 грн до 51 000 грн. Сейчас водители, которые игнорируют сирены и проблесковые маячки скорой, полиции или спасателей, получают сравнительно небольшое наказание. Сейчас штраф в размере 51 000 гривен действует только для тех, кого в течение года второй раз ловят за рулем под действием алкоголя или наркотиков.

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«Непропуск спецтранспорта — это не просто нарушение правил, а прямая угроза жизни людей, которым необходима экстренная помощь. От оперативности работы экстренных служб зависят человеческие жизни, и каждая минута промедления может иметь фатальные последствия», — отмечают эксперты.

Законопроект, который уже внесен в повестку дня Верховной Рады, может быть рассмотрен в ближайшее время. Если его примут, новые нормы начнут действовать через месяц после официальной публикации.

Напомним, эксперты рассказали о 6 ситуациях, когда нельзя включать кондиционер.