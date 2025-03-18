В Украине могут вернуть "нулевое" растаможку: кто получит льготу

Участники боевых действий, получивших инвалидность из-за ранений во время войны, смогут растаможить один автомобиль по нулевой ставке.

В Верховной Раде рассматривается законопроект №13058, предусматривающий возобновление нулевого растаможивания только для отдельной категории граждан.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Если документ будет принят, участники боевых действий, которые получили инвалидность из-за ранения во время войны, смогут растаможить один автомобиль по нулевой ставке.

Нулевая растаможка была доступна всем украинцам в 2022 году, но действовала всего несколько месяцев. Сейчас налоги с импорта автомобилей являются важным источником дохода для государственного бюджета. Однако согласно новому законопроекту, льготы будут предоставлены только лицам, имеющим инвалидность вследствие войны, а также участникам боевых действий, получившим ранения во время войны или службы в Вооруженных силах Украины.

Согласно новым предложениям, под льготную растаможку с нулевыми ставками пошлины, акциза и НДС попадают легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, автобусы и грузовики.

Льготная растаможка доступна для граждан, которые являются участниками боевых действий, получили ранения в результате участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности, или имеют статус лица с инвалидностью из-за войны. Также льготу может получить физическое лицо, которое официально передало собственное транспортное средство военному подразделению. Завезти можно только одно транспортное средство по «нулевой растаможке».

Автомобили, происходящие из государств-агрессоров или оккупированных территорий Украины, не могут воспользоваться льготной растаможкой. Нулевые ставки на акциз и НДС будут действовать до 31 декабря года, следующего после отмены военного положения. Освобождение от пошлины продлится до прекращения военного положения.

Напомним, в Украине изменились правила остановки автомобилей на блокпостах.

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