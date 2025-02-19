В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей старше 65 лет: подробности

Верховная Рада рассматривает законопроект №8082, который предлагает новые ограничения и дополнительные проверки для водителей после 65 лет. Согласно этому документу, водители, достигшие этого возраста, должны будут проходить дополнительные проверки для оценки когнитивных функций.

Об этом пишет Автотема.

Это позволит определить, способны ли они безопасно управлять транспортным средством. Такие тесты будут включать в себя проверку умственных и психофизиологических способностей, что необходимо для обеспечения безопасности на дороге.

По условиям законопроекта, водители старше 70 лет будут проходить проверки еще чаще, а для достигших 75 лет проверки будут проводиться ежегодно. Кроме того, водительские права нужно будет обновлять каждый год после достижения этих возрастных границ.

Законопроект №8082 является частью евроинтеграционных изменений, и хотя в Украине пока не называют конкретных сроков принятия, эксперты считают, что документ имеет большие шансы на принятие. Это один из важных шагов по улучшению безопасности на дорогах и повышению стандартов водительской квалификации в Украине.

Сегодня в Украине действуют такие возрастные ограничения для водительских удостоверений: их можно получить с 16 лет для управления мопедами и мотоциклами, с 18 лет для легковых автомобилей (категория B), а с 21 года – для грузового и специального транспорта. Если новый закон вступит в силу, пожилым водителям придется гораздо чаще подтверждать свою способность безопасно управлять автомобилем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водительское удостоверение выдается на 30 лет, но существуют сроки для его замены. Многие водители не учитывают, что в некоторых случаях необходимо срочно заменить документ во избежание штрафов и других последствий.

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