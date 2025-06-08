В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений: что изменится

Водительские удостоверения / © ТСН

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В Украине планируют изменить правила пользования водительскими удостоверениями. Владельцы документов, выданных до 2011 года, могут потерять возможность использовать их бессрочно.

Об этом пишет Автотема.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8082, который предусматривает введение новых сроков действия водительских удостоверений — от 10 до 15 лет в зависимости от категории транспортного средства. Это означает, что тысячам водителей придется обновлять свои документы, даже если они были выданы на неограниченный срок.

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Также документ предусматривает ужесточение требований для водителей-нарушителей. Те, кто систематически пренебрегает правилами дорожного движения и имеет многочисленные штрафы, будут обязаны пройти повторную проверку знаний. Экзамены придется сдавать как теоретические, так и практические.

Предложенные изменения являются частью евроинтеграционной реформы и имеют целью привести украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС. В странах Европейского Союза такая система уже давно функционирует и, по словам экспертов, доказала свою эффективность — уменьшение аварийности и повышение безопасности на дорогах.

Украинским водителям специалисты советуют внимательно следить за дальнейшими обновлениями от правительства, МВД и Верховной Рады, чтобы не пропустить важные дедлайны и вовремя позаботиться о замене документов.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 27 мая в Украине вступили в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.

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Также сообщалось, что украинские водители до 20 августа должны получить «Код 95»