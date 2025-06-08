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В Украине могут ввести срок действия водительских удостоверений: что изменится
Кабмин зарегистрировал законопроект, который отменит бессрочные водительские удостоверения, выданные до 2011 года.
В Украине планируют изменить правила пользования водительскими удостоверениями. Владельцы документов, выданных до 2011 года, могут потерять возможность использовать их бессрочно.
Об этом пишет Автотема.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8082, который предусматривает введение новых сроков действия водительских удостоверений — от 10 до 15 лет в зависимости от категории транспортного средства. Это означает, что тысячам водителей придется обновлять свои документы, даже если они были выданы на неограниченный срок.
Также документ предусматривает ужесточение требований для водителей-нарушителей. Те, кто систематически пренебрегает правилами дорожного движения и имеет многочисленные штрафы, будут обязаны пройти повторную проверку знаний. Экзамены придется сдавать как теоретические, так и практические.
Предложенные изменения являются частью евроинтеграционной реформы и имеют целью привести украинское законодательство в соответствие с нормами ЕС. В странах Европейского Союза такая система уже давно функционирует и, по словам экспертов, доказала свою эффективность — уменьшение аварийности и повышение безопасности на дорогах.
Украинским водителям специалисты советуют внимательно следить за дальнейшими обновлениями от правительства, МВД и Верховной Рады, чтобы не пропустить важные дедлайны и вовремя позаботиться о замене документов.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 27 мая в Украине вступили в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.
Также сообщалось, что украинские водители до 20 августа должны получить «Код 95»