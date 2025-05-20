- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 2691
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: что нужно знать
Техосмотр по-новому: жесткий контроль, штрафы и более высокие цены — как подготовить авто.
В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра. Новые правила обещают серьезные изменения, жесткий контроль, обязательную фотофиксацию и ощутимый удар по кошельку.
Постановление Кабмина №286 полностью обновляет процедуру технического осмотра. Теперь проверка станет максимально прозрачной и не оставит «схемникам» никакого шанса.
Контролируют каждый внешний прибор: фары, габариты, поворотники, стопы — все должно светить как часы.
Фотофиксация — обязательная. Каждый этап техосмотра будет задокументирован и загружен в единую базу. Изображения должны соответствовать стандартам качества и не будут редактироваться.
В фокусе — тахографы, тормозная система, внешний вид авто.
Параллельно с новыми требованиями растут и цены:
Легковые автомобили: с 1 050 грн → до 1 700 грн
Грузовики, автобусы: до 2 300 грн
Следовательно, потеря времени стоит денег. Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, это может привести к неприятным последствиям:
штрафы,
запрет эксплуатации авто,
аннулирование лицензии для перевозчиков,
невозможность выезда за границу на собственном авто.
Советы экспертов:
Оценить техническое состояние авто уже сейчас — особенно световых приборов и тахографа.
Проверить сроки предварительного техосмотра. Если он подходит к концу — действовать немедленно.
Подготовить авто к более строгой проверке. Визит на СТО сейчас — инвестиция в покой завтра.
Напомним, эксперты компании Carly составили свой рейтинг надежности электромобилей с пробегом.