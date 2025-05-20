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ТСН в социальных сетях

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Новости
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В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра: что нужно знать

Техосмотр по-новому: жесткий контроль, штрафы и более высокие цены — как подготовить авто.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Техосмотр

Техосмотр / © avtoban.biz

В Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра. Новые правила обещают серьезные изменения, жесткий контроль, обязательную фотофиксацию и ощутимый удар по кошельку.

Постановление Кабмина №286 полностью обновляет процедуру технического осмотра. Теперь проверка станет максимально прозрачной и не оставит «схемникам» никакого шанса.

  • Контролируют каждый внешний прибор: фары, габариты, поворотники, стопы — все должно светить как часы.

  • Фотофиксация — обязательная. Каждый этап техосмотра будет задокументирован и загружен в единую базу. Изображения должны соответствовать стандартам качества и не будут редактироваться.

  • В фокусе — тахографы, тормозная система, внешний вид авто.

Параллельно с новыми требованиями растут и цены:

  • Легковые автомобили: с 1 050 грн → до 1 700 грн

  • Грузовики, автобусы: до 2 300 грн

Следовательно, потеря времени стоит денег. Если автомобиль не пройдет обновленную проверку, это может привести к неприятным последствиям:

  • штрафы,

  • запрет эксплуатации авто,

  • аннулирование лицензии для перевозчиков,

  • невозможность выезда за границу на собственном авто.

Советы экспертов:

  1. Оценить техническое состояние авто уже сейчас — особенно световых приборов и тахографа.

  2. Проверить сроки предварительного техосмотра. Если он подходит к концу — действовать немедленно.

  3. Подготовить авто к более строгой проверке. Визит на СТО сейчас — инвестиция в покой завтра.

Напомним, эксперты компании Carly составили свой рейтинг надежности электромобилей с пробегом.

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