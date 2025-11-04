- Дата публикации
В Украине начали штрафовать авто из США: в чем причина
Оказалось, что деталь, незаметная владельцам, может стоить им постоянных штрафов.
В Украине начали активно штрафовать владельцев автомобилей, пригнанных из США. Причина — несоответствие техническим стандартам: вместо желтых поворотников, предусмотренных украинскими нормами ДСТУ, у американских автомобилей они часто красные.
Об этом пишет UA.Motors.
За такое нарушение предусмотрен штраф в 510 гривен по части 2 статьи 122 КУоАП. Патрульные сразу останавливают такие машины, ведь разница видна невооруженным глазом.
Несмотря на небольшую сумму штрафа, ситуация может повторяться. Чтобы избежать дальнейших наказаний, водителям приходится перерабатывать оптику, а это расходы в несколько тысяч гривен.
Специалисты сервисных центров советуют владельцам «американцев» не ждать штрафа, а сразу устанавливать желтые поворотники. Это не только соответствие нормам, но и повышение безопасности, ведь красные сигналы могут спутать другие водители.
