В Украине начали штрафовать авто из США: в чем причина

Оказалось, что деталь, незаметная владельцам, может стоить им постоянных штрафов.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © unsplash.com

В Украине начали активно штрафовать владельцев автомобилей, пригнанных из США. Причина — несоответствие техническим стандартам: вместо желтых поворотников, предусмотренных украинскими нормами ДСТУ, у американских автомобилей они часто красные.

Об этом пишет UA.Motors.

За такое нарушение предусмотрен штраф в 510 гривен по части 2 статьи 122 КУоАП. Патрульные сразу останавливают такие машины, ведь разница видна невооруженным глазом.

Несмотря на небольшую сумму штрафа, ситуация может повторяться. Чтобы избежать дальнейших наказаний, водителям приходится перерабатывать оптику, а это расходы в несколько тысяч гривен.

Специалисты сервисных центров советуют владельцам «американцев» не ждать штрафа, а сразу устанавливать желтые поворотники. Это не только соответствие нормам, но и повышение безопасности, ведь красные сигналы могут спутать другие водители.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики исследовали страховые данные за последние два года, чтобы выяснить, владельцы которых из 30 самых популярных марок автомобилей накапливают больше штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

