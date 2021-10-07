В Украине нашли 30-летний мотоцикл, который до сих пор в заводской упаковке: видео

В Украине нашли 30-летний мотоцикл, который до сих пор в заводской упаковке: видео

Он имеет всего 2 километра пробега.

В Украине нашли мотоцикл "Восход 3М-01" 1993 года выпуска, который простоял в гараже почти 30 лет.

Видео с ним опубликовал на своем YouTube-канале Рома Уррако.

Мотоцикл купили в 1994 году и с тех пор он остался в полностью новом состоянии, с заводским консервантом. Он даже еще упакован в деревянный ящик, в котором его когда-то поставили с завода.

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Пробег у "капсулы времени" всего 2 километра, но их она набрала еще на заводе. Байк даже не полностью собран. Его руль еще отдельно привязаны к корпусу. Кроме того, сохранена вся техническая документация.

"ЗМ-01" выпускался с 1991 года и является одной из последних моделей "Восход". Она пришла на смену "3М" и имела несколько отличий от него. Главная — двигатель, который сохранил объем в 175 "кубиков", но получил новые цилиндр и картер.

Он имел мощность 14 лошадиных сил и позволял мотоциклу разогнаться до 105 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Украине нашли редкую "Волгу" с пробегом 29 км.

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