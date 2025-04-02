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ТСН в социальных сетях

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Новости
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В Украине назвали самый популярный кроссовер: кто снова возглавил рейтинг продаж

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы Renault Duster лишь укрепит свои позиции, особенно в связи с высоким спросом на полноприводные автомобили для регионов со сложными дорожными условиями.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Renault Duster снова возглавил украинский авторынок: в марте кроссовер стал самым продаваемым новым авто

Renault Duster снова возглавил украинский авторынок: в марте кроссовер стал самым продаваемым новым авто / © renault.ua

По итогам марта Renault Duster снова возглавил рейтинг самых популярных новых авто в Украине, оставив позади предыдущего лидера – Toyota RAV4.

Об этом сообщили аналитики AUTO-Consulting, передает Ampercar.

В месяц украинские дилеры реализовали более 400 единиц этой модели, что обеспечило ей возвращение на вершину продаж. Стремительный рост спроса объясняется полноценным возобновлением поставок после смены поколения.

В конце 2024 года поставки были ограничены из-за обновления модельного ряда, но теперь ситуация стабилизировалась, и покупатели снова активно выбирают Duster. Обновленная модель сохранила доступную цену, отличные внедорожные характеристики и улучшенную оснастку. Кроме того, высокий уровень доверия к бренду Renault и положительные отзывы покупателей привели к росту спроса.

Напомним, что в течение нескольких лет Renault Duster оставался лидером украинского рынка, но из-за обновления модельного ряда временно уступил конкурентам.

Однако уже в марте 2025 года доступность автомобиля в салонах и популярность у водителей позволили ему быстро вернуть утраченные позиции.

Напомним, в феврале 2025 года украинцы зарегистрировали почти 4,5 тысяч электромобилей . Подавляющее большинство из них – подержанные автомобили из-за рубежа.

Дата публикации
Количество просмотров
1110
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