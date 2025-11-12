- Дата публикации
В Украине отменили бумажные свидетельства об окончании автошкол
Кандидатам в водители больше не нужно предъявлять документы об обучении при сдаче экзаменов.
Украинские водители будут получать официальное подтверждение об обучении в электронном формате, без бумажных документов.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД
«Кандидатам в водители не нужно предъявлять свидетельство о завершении обучения в автошколе в сервисном центре МВД перед сдачей экзамена. Ведь вся необходимая информация автоматически отображается и доступна для просмотра администратору в электронном режиме», — рассказали в МВД.
При сдаче экзаменов в сервисном центре МВД данные о личности подтверждаются через единый государственный реестр, что полностью исключает возможность подделки, утери или повреждения бумажного свидетельства.
Желающие получить сведения о пройденных курсах в автошколе могут обращаться в учебное заведение, которое предоставит такую информацию на бумажном носителе. Она предназначена только для личного пользования и не является официальным документом.
