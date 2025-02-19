В Украине планируется ввести оплату штрафов для водителей через QR-код

В Украине планируется ввести новую систему оплаты штрафов за нарушение ПДД непосредственно на месте правонарушения. Водители смогут произвести оплату с помощью смартфона, отсканировав QR-код.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет РБК-Украина.

Белошицкий рассказал, что в Украине планируется система оплаты штрафов за нарушение ПДД из-за QR-кода на месте. Это позволит заменить устаревшие терминалы, упрощая процесс оплаты водителям.

"Пока что проект — в пилоте. Однако, действительно, мы сейчас работаем над тем, чтобы заменить систему оплаты штрафов "на месте", — рассказал он.

Он подчеркнул, что терминалы, которые использовались для оплаты штрафов с 2015 года, уже устарели. Сейчас с помощью новейших технологий, таких как QR-коды и смартфоны, можно производить оплату удобнее и быстрее. Этот способ более экономичен и удобен для граждан и полиции. Пилотный проект успешно работает в Черновцах и Виннице, и теперь этот новый метод будет применяться в Киеве, где все терминалы будут заменены на новую систему.

Напомним, ранее мы писали о том, что штраф за пьяную езду не будут применяться к некоторым категориям водителей и рассказывали, кого это касается.

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