В Украине планируют отменить медсправку для водителей — подробности

В Украине было предложено отменить медицинскую справку для водителей. Ее планируют заменить электронной проверкой данных о состоянии здоровья в государственном реестре.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Медицинскую справку формы №083/о о пригодности к управлению транспортным средством планируется отменить. В то же время данные о состоянии здоровья водителей будут вносить в электронный реестр ЭСЗ. Соответствующий законопроект 13131 зарегистрировали в Верховной Раде.

Напомним, ранее мы писали о том, что МВД напоминало автовладельцам о необходимости оплаты услуги хранения номерных знаков до 31 марта 2025 года. В случае неуплаты номера могут быть изъяты из резерва.

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