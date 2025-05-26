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В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости — детали
Штрафы за превышение скорости будут тем выше, чем больше водитель превысил установленный предел.
Депутаты Верховной Рады планируют увеличить штрафы водителям за превышение скорости и убрать плюс 20 км/ч.
Об этом говорится на Auto24 с ссылкой на законопроект №13314 об увеличении штрафов за превышение скорости.
«26 мая в Верховной Раде зарегистрировали этот законопроект, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает „нештафованный минимум“ с 20 до 10 километров в час», — говорится в сообщении.
Как сказал один из авторов проекта, задача — не наказать водителей, а заставить их задуматься о безопасности.
«Безопасная скорость спасает жизнь. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона», — прокомментировал инициативу Владимир Крейденко.
Нововведения, предусмотренные в законопроекте
Документом предлагается уменьшение «нештрафованного порога» с +20 км/ч до +10 км/ч.
Вводит градацию штрафов (6 степеней) в соответствии со степенью опасности.
Что меняется?
Ответственность за превышение скорости начинается с более чем 10 км/ч. Штраф — 340 грн.
Вводится 6 степеней ответственности согласно уровню превышения:
штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;
на 21-30 км/ч — 680 грн;
на 31-40 км/ч — 1360 грн;
на 41-60 км/ч — 1700 грн;
на 61-80 км/ч — 2720 грн;
более чем на 80 км/ч — 3400 грн.
Законопроект №13314 зарегистрирован в ВР. Чтобы стать законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и президента.
Тем временем, украинские перевозчики смогут полноценно использовать смарт-тахографы.
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