В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости — детали

планируют увеличить штрафы за превышение скорости / © Getty Images

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Депутаты Верховной Рады планируют увеличить штрафы водителям за превышение скорости и убрать плюс 20 км/ч.

Об этом говорится на Auto24 с ссылкой на законопроект №13314 об увеличении штрафов за превышение скорости.

«26 мая в Верховной Раде зарегистрировали этот законопроект, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает „нештафованный минимум“ с 20 до 10 километров в час», — говорится в сообщении.

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Как сказал один из авторов проекта, задача — не наказать водителей, а заставить их задуматься о безопасности.

«Безопасная скорость спасает жизнь. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона», — прокомментировал инициативу Владимир Крейденко.

Нововведения, предусмотренные в законопроекте

Документом предлагается уменьшение «нештрафованного порога» с +20 км/ч до +10 км/ч.

Вводит градацию штрафов (6 степеней) в соответствии со степенью опасности.

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Что меняется?

Ответственность за превышение скорости начинается с более чем 10 км/ч. Штраф — 340 грн.

Вводится 6 степеней ответственности согласно уровню превышения:

штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;

на 21-30 км/ч — 680 грн;

на 31-40 км/ч — 1360 грн;

на 41-60 км/ч — 1700 грн;

на 61-80 км/ч — 2720 грн;

более чем на 80 км/ч — 3400 грн.

Законопроект №13314 зарегистрирован в ВР. Чтобы стать законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и президента.

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Тем временем, украинские перевозчики смогут полноценно использовать смарт-тахографы.

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