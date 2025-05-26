ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
247
Время на прочтение
2 мин

В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости — детали

Штрафы за превышение скорости будут тем выше, чем больше водитель превысил установленный предел.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине планируют увеличить штрафы за превышение скорости — детали

планируют увеличить штрафы за превышение скорости / © Getty Images

Депутаты Верховной Рады планируют увеличить штрафы водителям за превышение скорости и убрать плюс 20 км/ч.

Об этом говорится на Auto24 с ссылкой на законопроект №13314 об увеличении штрафов за превышение скорости.

«26 мая в Верховной Раде зарегистрировали этот законопроект, который предлагает кардинально изменить механизм ответственности украинских автовладельцев за превышение скорости. Он вводит градацию штрафов в соответствии со степенью превышения скорости, а также снижает „нештафованный минимум“ с 20 до 10 километров в час», — говорится в сообщении.

Как сказал один из авторов проекта, задача — не наказать водителей, а заставить их задуматься о безопасности.

«Безопасная скорость спасает жизнь. И изменение отношения к этому начинается с четкого, справедливого и адекватного закона», — прокомментировал инициативу Владимир Крейденко.

Нововведения, предусмотренные в законопроекте

Документом предлагается уменьшение «нештрафованного порога» с +20 км/ч до +10 км/ч.

Вводит градацию штрафов (6 степеней) в соответствии со степенью опасности.

Что меняется?

Ответственность за превышение скорости начинается с более чем 10 км/ч. Штраф — 340 грн.

Вводится 6 степеней ответственности согласно уровню превышения:

  • штраф за превышение на 10-20 км/ч составит 340 грн;

  • на 21-30 км/ч — 680 грн;

  • на 31-40 км/ч — 1360 грн;

  • на 41-60 км/ч — 1700 грн;

  • на 61-80 км/ч — 2720 грн;

  • более чем на 80 км/ч — 3400 грн.

Законопроект №13314 зарегистрирован в ВР. Чтобы стать законом, ему необходимо пройти утверждение в профильном комитете, голосование в парламентском зале (два чтения), подпись спикера и президента.

Тем временем, украинские перевозчики смогут полноценно использовать смарт-тахографы.

Читайте также

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
247
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie