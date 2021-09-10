В Украине подорожали применяемые импортные авто: эксперты назвали причины неожиданного роста цен

Также по ряду причин увеличилось время ожидания этих машин.

В Украине за последние несколько недель подорожали импортируемые подержанных автомобили. Также увеличились сроки их доставки из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи.

Причиной этого являются экономические факторы и стихийные бедствия. Об этом сообщает сайт UBR.

Юго-восточную часть США поразил ураган "Ида", из-за которого пострадали люди и поставки машин. Последние начали попадать в портовые терминалы на три-четыре дня дольше, чем обычно.

Однако основная проблема связана с контейнеровозами, которые активно начал забирать Китай. Их экономика после кризиса, вызванного коронавирусом, ускоренно восстанавливается. Китайские производители готовы переплачивать за аренду контейнеров, что отбирает их у США, где на Западном побережье сейчас переполненные автомобилями терминалы.

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Там даже размышляют над перевозкой машин на Восточное побережье, что стоит до 2 тысяч долларов и соответственно отражается на конечной стоимости авто в Украине.

В то же время из-за загруженности западных терминалов цены на машины, которые там сейчас находятся, снизились примерно на 4-5 тысяч долларов. Импорт автомобилей все равно продолжается, хотя срок ожидания них увеличился до 10-12 недель.

Вышеперечисленные негативные тенденции коснулись и азиатского направления. Там машины подорожали на 500-1000 долларов. А из-за подорожания перевозок в Южной Корее активизировалась компания Roro, которая предлагает перевозки легковых автомобилей на палубе корабля, а не в контейнерах.

Однако для США такой вариант почти невозможен. На палубе могут ехали только целые авто, которые самостоятельно двигаются, а 95% машин из этой страны — битые, и они не могут сами заехать на палубу.

На нормализацию ситуации с контейнерами, по мнению эксперта, придется ждать до весны следующего года. В то же время на новые автомобили упомянутые проблемы никак не повлияли.

Ранее сообщалось, что в Европе могут подорожать подержанные автомобили.

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