В Украине повысили штрафы за нарушение ПДД: что ждет водителей

Патрульный

В 2025 году украинских водителей ждет существенное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Самые строгие санкции предусмотрены за вождение без прав, превышение скорости и управление в нетрезвом состоянии, а также за другие типичные нарушения городской инфраструктуры. Цель новых правил — снизить аварийность на дорогах и формировать культуру дисциплинированного вождения.

О новых штрафах и порядке их применения пишет Delo.

Вождение без удостоверения

Одно из самых дорогих нарушений — управление автомобилем без действительного водительского удостоверения. В 2025 году штраф за первичное нарушение составляет 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (≈20 400 грн). Повторное нарушение удваивает сумму до 40 800 грн, а также может привести к временному изъятию транспортного средства. Если водитель просто забыл права дома, штраф составит 425 грн, но процедура оформления протокола все равно займет время и нервы.

Превышение скорости

Скоростной режим остается самым распространенным нарушением на дорогах. За превышение более чем на 20 км/ч штраф составляет 340 грн, а за грубое превышение более 50 км/ч — 1 700 грн. Массовое внедрение автоматических камер контроля повышает эффективность фиксации нарушений. Патрульная полиция отмечает, что несоблюдение скоростного режима — одна из главных причин ДТП в городах.

Вождение в состоянии опьянения

Самые строгие штрафы остаются за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За первое нарушение штраф составляет 17 000 грн и автоматическое лишение прав на год. Повторное нарушение карается 34 000 грн и лишением прав до трех лет, возможно изъятие авто. Третье и последующие нарушения в течение года влекут штраф 51 000 грн, лишение прав до 10 лет и административный арест на 15 суток.

Другие нарушения

Проезд на запрещающий сигнал светофора — 510 грн.

Создание аварийной ситуации (ч. 5 ст. 122 КУоАП) — 1 445 грн.

Езда без ремня безопасности — 510 грн

Использование полосы общественного транспорта частными авто — 340 грн.

Цель новых правил:

Как отмечают эксперты, новые штрафы призваны не только пополнить бюджет, но и сформировать принципиально новую культуру дорожного движения в Украине. Постоянный рост количества авто в крупных городах делает традиционные «мягкие» штрафы неэффективными. Соблюдение правил оставляет водителям простую формулу избежания штрафов: внимательное и дисциплинированное управление.

