В Украине появился новый зеленый дорожный знак: что он означает

В Украине появился новый дорожный знак – число в зеленом круге, которое вызвало немало вопросов у водителей. Этот знак не похож на традиционные предупреждающие, запретительные или повелительные знаки, которые мы привыкли видеть на украинских дорогах. Предупреждающие знаки изображаются в красном треугольнике с белым или желтым фоном, а запрещающие имеют форму круга с красной обводкой.

Однако зеленый знак, появившийся на наших дорогах, не имеет официальной кодификации в украинских правилах дорожного движения, сообщает "Час Пик".

Этот знак имеет аналог в странах Европы, где он представляет рекомендательную скорость. В Украине существует похожий знак под номером 5.33, изображающий рекомендованную скорость прямоугольника на синем фоне. Однако зеленый знак в виде круга, который теперь можно увидеть на дорогах, имеет свою специфику.

Что означает "зеленый знак"?

Число, содержащееся в центре зеленого круга, не является ограничением, а скорее рекомендацией. Оно указывает на безопасную скорость, которую водители могут выбрать для проезда по этому участку дороги. Зона действия знака действует до ближайшего перекрестка, что помогает водителям лучше ориентироваться в условиях дорожного движения.

Почему решили ввести новый зеленый знак? Основная причина - технические возможности современных автомобилей. Многие транспортные средства оснащены системами считывающими дорожные знаки, но не все из них способны различить значения традиционных знаков. Оказывается, большие черные цифры на зеленом ободке заметнее для камер, особенно на расстоянии и в условиях пасмурной погоды, чем белые цифры на синем фоне.

Где посмотреть зеленый знак?

Зеленый дорожный знак чаще всего устанавливается на дорогах возле школ или в местах, где учебные заведения могут ставить их самостоятельно. Это помогает повысить безопасность переходящих улиц и напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в таких зонах.

Таким образом новый зеленый дорожный знак стал важным элементом безопасности дорожного движения в Украине, адаптируя правила под современные реалии. Водителям следует привыкать к новым знакам и их значению, чтобы обеспечить безопасный проезд на украинских дорогах.

Напомним, на дорогах появился новый знак запрета.

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