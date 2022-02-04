В Украине появился самый мощный и быстрый Rolls-Royce: объявленная стоимость

Компании удалось выпустить еще более люксовый Rolls-Royce

В Украине представили новый Rolls-Royce Black Badge Ghost. Автомобиль редкий и необычный, поэтому презентация тоже была на уровне.

Модель Ghost подходит для той категории клиентов, которые любят минимализм, но при этом не безразличны к роскоши. Также многие покупатели пытались сделать машину более индивидуальной и эксклюзивной. В компании их услышали и добавили новую цветовую палитру и более смелые варианты обработки техническими материалами. Чтобы этого не было мало, специальная версия имеет улучшенные технические характеристики. Об этом сообщается на сайте официального дилера Rolls-Royce.

Как рассказывают маркетологи, Black Badge Ghost – это темная сторона философии сдержанной роскоши, олицетворяющая минимализм на самом высоком уровне. Здесь у клиента полностью "развязаны руки", например, он может выбрать любой из 44 тысяч готовых оттенков краски, или может разработать свой уникальный цвет из палитры Bespoke.

Но, несмотря на это, большинство покупателей выбрали автомобиль в фирменном черном цвете. Это самый темный оттенок черного, существующий в автомобильной индустрии. Чтобы его создать, кузов автомобиля покрывают белой базой, затем добавляют в него электрическую статику и распыляют 45 кг черной краски. Итак, вы можете себе представить, насколько это кропотливый процесс, но результат этого стоит.

Drive

Инженеры очень хорошо поработали над новинкой. Авто стало лучше разгоняться и управляться, но при этом не потеряло легендарную плавность хода Rolls-Royce. В подвеске модели установлены пневматические камеры большего объема для понижения крена кузова при более резких маневрах на дороге.

Под капотом "прячется" настоящий "зверь" объемом — на 6.75 литра и 12 цилиндров. Чтобы этого не оказалось мало, к нему добавили еще 2 турбины, и агрегат выдает 600 лошадиных сил, а крутящий момент увеличили до 900 Нм. Теперь на рынке Украины – Rolls-Royce Black Badge Ghost является самым технологичным автомобилем марки.

Напомним, что премиальный автопроизводитель скоро откажется от машин на бензине и дизеле.