В Украине приостановлена продажа электронного полиса автогражданки: названы причины

В сложных погодных условиях остаться без страхового полиса очень опасно.

Большинство автовладельцев, успевших застраховать свой автомобиль до проблем с серверами МТСБУ, очень повезло. Тем, кто сегодня захочет приобрести электронный полис страхования – вряд ли это удастся. Ведь из-за кибератаки базы МТСБУ пока недоступны.

Что делать водителям, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

С пятницы – проверить страховой полис – можно только при наличии его бумажного варианта. Страховщики рассказали, что некоторые компании сейчас выдают обычные бумажные полисы старого образца. И обещают, что информацию внести в базу, как она заработает. Но если вы попадете в ДТП с такой бумажкой, прежде чем электроника корректно заработает – прогнозировать что будет дальше не берется никто.

МТСБУ подтвердило – проблема с базой есть, и над ее решением работают буквально круглосуточно. Временно решили вернуться к бумажным полисам и объяснили, как не встретить мошенников.

Самое главное, что нужно сделать:

ПРОВЕРЯТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ БЛАНКА ПОЛИСА.

НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ В НЕПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ .

ПРОВЕРЯТЬ ПОЛНОМОЧИЯ СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ .

Для того чтобы понять на сколько все плохо, журналисты решили проверить, можно ли приобрести электронный полис. Некоторые компании просто не подняли трубки, а другие сообщили, что дистанционно помочь не смогут, нужно только ехать в офис и оформлять традиционный бумажный полис.

Руководство МТСБУ провело совещание с директорами страховых компаний и договорилось о временных изменениях в работе. В то же время киберполиция обещает возобновить работу электронной базы в ближайшее время.

В Украине уже несколько дней невозможно купить электронный страховой полис

Напомним, почему страховой полис не гарантирует компенсацию повреждений после ДТП.