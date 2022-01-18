В Украине приостановлена продажа электронного полиса автогражданки: названы причины

В сложных погодных условиях остаться без страхового полиса очень опасно.
Большинство автовладельцев, успевших застраховать свой автомобиль до проблем с серверами МТСБУ, очень повезло. Тем, кто сегодня захочет приобрести электронный полис страхования – вряд ли это удастся. Ведь из-за кибератаки базы МТСБУ пока недоступны.
Что делать водителям, узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.
С пятницы – проверить страховой полис – можно только при наличии его бумажного варианта. Страховщики рассказали, что некоторые компании сейчас выдают обычные бумажные полисы старого образца. И обещают, что информацию внести в базу, как она заработает. Но если вы попадете в ДТП с такой бумажкой, прежде чем электроника корректно заработает – прогнозировать что будет дальше не берется никто.
МТСБУ подтвердило – проблема с базой есть, и над ее решением работают буквально круглосуточно. Временно решили вернуться к бумажным полисам и объяснили, как не встретить мошенников.
Самое главное, что нужно сделать:
- ПРОВЕРЯТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ БЛАНКА ПОЛИСА.
- НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ ИЛИ В НЕПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ .
- ПРОВЕРЯТЬ ПОЛНОМОЧИЯ СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ .
Для того чтобы понять на сколько все плохо, журналисты решили проверить, можно ли приобрести электронный полис. Некоторые компании просто не подняли трубки, а другие сообщили, что дистанционно помочь не смогут, нужно только ехать в офис и оформлять традиционный бумажный полис.
Руководство МТСБУ провело совещание с директорами страховых компаний и договорилось о временных изменениях в работе. В то же время киберполиция обещает возобновить работу электронной базы в ближайшее время.
Напомним, почему страховой полис не гарантирует компенсацию повреждений после ДТП.