В Украине резко упал спрос на установление ГБО: что известно

В 2024 году спрос на газобаллонное оборудование упал вдвое.

Спрос на переоборудование автомобилей под сжиженный газ в Украине значительно снизился из-за нестабильных цен на топливо.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка со ссылкой на сервисные центры МВД.

В 2024 году на газобаллонное оборудование официально переоборудовали 21,5 тыс. транспортных средств Это почти вдвое меньше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 37,7 тысяч. таких случаев.

Как распределились переоборудование по видам транспорта:

Легковые автомобили — 21 195

Грузовики — 334

Автобусы — 4

Основной причиной понижения спроса эксперты называют резкие колебания цен на «автогаз». Если в начале 2024 он стоил 32 грн/л, то весной подешевел до 28 грн/л, а летом упал до 26,50 грн/л. Осенью цена начала расти и в ноябре достигла 35 грн/л. На начало 2025 года средняя стоимость составила 36,8 грн/л.

Какие авто чаще всего переоборудовали под газ:

Skoda Octavia — 687 ед. (средний возраст авто — 18 лет)

Nissan Rogue — 603 ед. (8 лет)

Mitsubishi Outlander — 532 ед. (11 лет)

Toyota Camry — 513 ед.

Volkswagen Golf — 464 ед.

Volkswagen Passat — 445 ед.

Hyundai Tucson — 440 ед.

Renault Megane — 419 ед.

Daewoo Lanos — 406 ед.

Dodge Journey — 379 ед.

Среди классов автомобилей преобладали кроссоверы (35% всех переоборудованных автомобилей), "Гольф-класс" (23%) и В-класс (20%).

Напомним, эксперты назвали пять ошибок, которые "убивают" автомобильные двигатели.

Читайте также: