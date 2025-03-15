В Украине резко упал спрос на установление ГБО: что известно

В 2024 году спрос на газобаллонное оборудование упал вдвое.
Спрос на переоборудование автомобилей под сжиженный газ в Украине значительно снизился из-за нестабильных цен на топливо.
Об этом сообщил Институт исследований авторынка со ссылкой на сервисные центры МВД.
В 2024 году на газобаллонное оборудование официально переоборудовали 21,5 тыс. транспортных средств Это почти вдвое меньше, чем в 2023 году, когда было зарегистрировано 37,7 тысяч. таких случаев.
Как распределились переоборудование по видам транспорта:
- Легковые автомобили — 21 195
- Грузовики — 334
- Автобусы — 4
Основной причиной понижения спроса эксперты называют резкие колебания цен на «автогаз». Если в начале 2024 он стоил 32 грн/л, то весной подешевел до 28 грн/л, а летом упал до 26,50 грн/л. Осенью цена начала расти и в ноябре достигла 35 грн/л. На начало 2025 года средняя стоимость составила 36,8 грн/л.
Какие авто чаще всего переоборудовали под газ:
- Skoda Octavia — 687 ед. (средний возраст авто — 18 лет)
- Nissan Rogue — 603 ед. (8 лет)
- Mitsubishi Outlander — 532 ед. (11 лет)
- Toyota Camry — 513 ед.
- Volkswagen Golf — 464 ед.
- Volkswagen Passat — 445 ед.
- Hyundai Tucson — 440 ед.
- Renault Megane — 419 ед.
- Daewoo Lanos — 406 ед.
- Dodge Journey — 379 ед.
Среди классов автомобилей преобладали кроссоверы (35% всех переоборудованных автомобилей), "Гольф-класс" (23%) и В-класс (20%).
Напомним, эксперты назвали пять ошибок, которые "убивают" автомобильные двигатели.
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