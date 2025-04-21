В Украине с 1 мая изменится качество горючего: что нужно знать водителям

Горючее / © Unsplash

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С 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу новые нормы по составу горючего . Согласно новым правилам, к бензинам с октановым числом ниже 98 будет обязательно прибавляться 5% биоэтанола.

Об этом рассказал генеральный директор группы компаний "OKKO" Василий Даниляк, пишет Автотема .

Он уверяет, что эти изменения не повлекут за собой перебоев на заправках. По его словам, компания уже более года готовится к внедрению этого требования, устанавливая необходимое оборудование на своих нефтебазах.

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"Мы будем поставлять бензин с биоэтанолом, а со временем все операторы перейдут к самостоятельному смешиванию горючего", - пояснил Даниляк. Он также отметил, что в будущем доля биоэтанола в топливе может увеличиться до 8% или даже до 10%. Однако ограничения первого поколения биоэтанола могут повлиять на допустимую его долю.

Согласно новым правилам, с 1 мая бензин с добавлением 5% биоэтанола должен быть доступен на заправках по всей Украине. Этот шаг не повлияет на цены горючего, поскольку большая часть бензина с биоэтанолом будет поставляться с европейских нефтеперерабатывающих заводов. В Украине инфраструктура для смешивания еще не достаточно развита.

Согласно оценкам экспертов, введение новых требований может принести экономический эффект более чем в 1 миллиард долларов ежегодно благодаря производству биоэтанола из аграрных культур. Закон также будет способствовать снижению выбросов углерода, что положительно отразится на экологической ситуации в стране.

Тем не менее, проблема инфраструктуры остается актуальной, и в начале значительная часть горючего с биоэтанолом будет поступать из-за границы. Однако этот шаг важен для развития рынка биотоплива в Украине и будет способствовать экологическим инициативам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие автомобили опасно заправлять в полный бак.