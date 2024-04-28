В Украине с 1 мая вступают в силу важные изменения в ПДД: что нужно знать водителям

За нарушение нормы предусмотрен штраф в размере от 425 до 510 гривен.

В Украине вступают в силу новые положения Правил дорожного движения. Согласно им, ближний свет фар за городом остается обязательным и после 1 мая.

Соответствующие изменения в ПДД были внесены постановлением Кабмина №1105 с 20 октября 2023 года.

Теперь водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов круглый год.

Ранее подобное требование существовало только в осенне-зимний период – с 1 октября по 1 мая.

В условиях ухудшающейся видимости разрешается включать и дальний свет фар. Наказание за это нарушение ПДД осталось неизменным – от 425 до 510 гривен.

По данным Европейского исследовательского института по безопасности дорожного движения, использование дневных ходовых огней может снизить количество дорожно-транспортных происшествий в светлую часть суток на 10-15%.

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