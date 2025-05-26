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ТСН в социальных сетях

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Новости
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В Украине с 27 мая начнут действовать обновленные правила для водителей

Отныне водители грузовиков и автобусов должны использовать смарт-тахографы.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Украина вводит смарт-тахографы в действие

Украина вводит смарт-тахографы в действие / © Pixabay

С 27 мая в Украиневступают в силу новые правила для водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.

Об этом пишет Автотема

Основные изменения относительно смарт-тахографов

  • Утвержден новый стандарт карт, совместимый с системами ЕС.

  • Запуск онлайн-сервиса для подачи заявок упростит процесс оформления.

  • Установлены процедуры мониторинга, технического обслуживания и проверки устройств.

  • Отныне во время поездок не нужно иметь с собой бумажный протокол поверки.

  • Запуск заказа карточек ожидается после завершения технической интеграции с европейскими системами.

Что такое смарт-тахограф

Смарт-тахограф — это современный цифровой тахограф со встроенным GPS-модулем, который автоматически регистрирует время движения, перерывов и отдыха водителя, а также момент пересечения международных границ. Данное устройство позволяет осуществлять дистанционный контроль и анализ данных, что обеспечивает соблюдение трудового законодательства и норм безопасности дорожного движения согласно требованиям ЕС.

Внедрение смарт-тахографов повышает прозрачность и эффективность контроля перевозок, способствует снижению аварийности из-за переутомления водителей и создает равные условия для всех участников транспортного рынка. Для украинских перевозчиков это — шаг к полной интеграции в европейскую транспортную систему и доступа к цифровым сервисам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских удостоверенийи кто теперь должен сдать экзамен.

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