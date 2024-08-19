В Украине стремительно растет спрос на б/у автомобили из США: какие модели выбирают

21% б/у легковушек, получивших в июле украинскую регистрацию, были из США.
В Украине в течение июля было зарегистрировано более 4100 б/у легковых автомобилей из США. За год спрос на американские машины с пробегом увеличился почти на 75%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Согласно опубликованной информации, 21% подержанных легковых автомобилей, получивших в июле украинские номерные знаки, были из США.
Так, по сравнению с июлем 2023 года спрос на американские легковушки с пробегом увеличился почти на 75%.
Какие авто из США покупают украинцы
- Самая большая доля приобретенных украинцами автомобилей из США (44%) – это машины с бензиновыми двигателями;
- 37% – электромобили;
- 7% – гибридные авто;
- по 6% – дизельные автомобили и машины с ГБО.
Модели б/у авто из США, которые больше всего покупают в Украине
В пятерку б/у авто попали:
- TESLA Model 3 – 418 единиц;
- TESLA Model Y – 401 единица;
- FORD Escape – 280 единиц;
- VOLKSWAGEN Passat – 248 единиц;
- JEEP Cherokee – 245 единиц.
Средний возраст автомобилей из США с пробегом, которые покупали украинцы в июле, составлял 5,7 года.
К слову, ранее сообщалось, когда не стоит покупать б/у автомобиль, даже если это кажется выгодной сделкой.
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