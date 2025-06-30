В Украине существенно усилили наказание за популярное нарушение — штраф взлетел

В Украине взлетел штраф за вождение без удостоверения соответствующей категории / © Pixabay

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В Украине взлетел штраф за вождение без удостоверения соответствующей категории. Однако многие водители до сих пор руководствуются устаревшей информацией, не зная, что нарушение, за которое когда-то приходилось платить несколько сот гривен, теперь может обойтись в десятки тысяч.

Об этом пишет mAuto со ссылкой на юридическое разъяснение.

По словам юриста, многие граждане Украины годами ездят без соответствующего удостоверения — на скутерах, мопедах или легковых автомобилях в сельской местности. Раньше это не воспринимали всерьез, мол, штраф небольшой — всего 425 грн. Однако законодательство давно изменилось, и штрафы теперь кардинально иные.

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«Сегодня за управление без прав предусмотрено минимальное взыскание в размере 3400 грн. Если же нарушение повторяется, водителю грозит уже 40 800 грн штрафа, а также временное отстранение от вождения — до 7 лет. И это уже не просто админпротокол, а серьезные юридические последствия», — говорится в сообщении.

Юрист подчеркнул, что водителям не стоит легкомысленно относиться к изменениям в законах, ведь незнание не освобождает от ответственности.

Между тем, стало известно, что водители в Украине получили новую удобную возможность. Они могут заменить техпаспорт на автомобиль в приложении «Действие».

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