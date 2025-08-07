В Украине усилен контроль и наказание за нарушение правил проезда пешеходных переходов

Пешеходный переход / © УНІАН

В Украине усилен контроль за соблюдением правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Полиция акцентирует внимание на водителях, не пропускающих пешеходов, как того требует законодательство. Нарушителей наказывают штрафами, а в некоторых случаях могут даже лишить водительских прав, пишет «Автотема».

По правилам дорожного движения (п. 18.4), если водитель подъезжает к нерегулируемому переходу и видит, что на нем находятся люди, он обязан притормозить или полностью остановиться, чтобы не помешать их движению.

Отдельно стоит упомянуть ситуации, когда на соседней полосе уже остановилось авто. В таком случае другие водители также должны притормозить и убедиться, что на переходе нет пешеходов, прежде чем двигаться дальше (п. 18.4 ПДД). Это критически важно во избежание наездов в слепой зоне.

За невыполнение этих норм водителю могут выписать штраф согласно Кодексу об админправонарушениях, а именно ч. 1 ст. 122. Да, если действия водителя не создали непосредственной опасности, придется заплатить 340 гривен. Если же нарушение заставило других участников дорожного движения резко маневрировать или тормозить — размер взыскания растет до 680–850 гривен.

В худших случаях, когда действия водителя создали реальную угрозу аварии, ему могут временно запретить рулить сроком от шести месяцев до года.

