В Украине ужесточили контроль за парковкой на местах для людей с инвалидностью: что известно об изменениях

В Украине ужесточили контроль за парковкой на местах для инвалидов. Нарушителей штрафуют от 1020 до 1700 гривен, а за повторные нарушения – до 2550 гривен.

Об этом пишет издание Nnews.

Парковаться на местах для инвалидов могут только водители с инвалидностью или перевозящие людей с ограниченными возможностями. Неправомерное использование знака инвалида или блокирование доступа в такие зоны карается штрафом до 2700 гривен. Однако контроль вызывает дискуссии, ведь протокол можно оформить только при присутствии водителя, хотя некоторые граждане считают, что штрафовать следует и без него.

Полиция призвала водителей соблюдать правила парковки на местах для людей с инвалидностью, поскольку нарушения создают серьезные препятствия для нуждающихся в этих местах. Такие паркоместа важны для удобства людей с ограниченными возможностями, и безответственное отношение к этим нормам может привести не только к штрафам, но и к неудобствам для них.

Напомним, ранее мы писали о том, без какого документа водителя могут оштрафовать на 17 тыс. грн.

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