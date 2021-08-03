В Украине ужесточили ответственность за перегрузки фур

В Украине ужесточили ответственность за перегрузки фур

Водители, которые нарушают габаритно-весовые нормы, будут нести административную ответственность.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Закон вводит административную ответственность за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в автоматическом режиме.

Также водителям грозят штрафы за:

невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности,

внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или другой документ и тому подобное.

В ОП уверены, что документ поможет предотвратить разрушение автомобильных дорог, улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить количество ДТП и сохранить жизнь и здоровье людей.

Ранее сообщалось, что в Украине для грузовиков начали применять новый незаконный штраф.

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