В Украине ужесточили ответственность за перегрузки фур

Водители, которые нарушают габаритно-весовые нормы, будут нести административную ответственность.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Закон вводит административную ответственность за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в автоматическом режиме.
Также водителям грозят штрафы за:
- невыполнение требований об остановке от представителей Укртрансбезопасности,
- внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортную накладную или другой документ и тому подобное.
В ОП уверены, что документ поможет предотвратить разрушение автомобильных дорог, улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить количество ДТП и сохранить жизнь и здоровье людей.
Ранее сообщалось, что в Украине для грузовиков начали применять новый незаконный штраф.