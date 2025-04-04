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В Украине в топливо будут добавлять спирт: что известно о нововедении
Новое топливо с биоэтанолом появится на АЗС – безопасно ли оно для авто.
С 1 мая в Украине почти весь автомобильный бензин (кроме А-98 и топлива для ВСУ) должен содержать не менее 5% биоэтанола.
Об этом сообщило издание the page.
Биоэтанол — это спирт, полученный из биомассы. Его октановое число — около 106, что улучшает качество сгорания топлива и уменьшает риск детонации.
Его количество обычно указывается в маркировке: например, А-95-Е5 содержит 5% этанола, а А-95-Е10 — 10%.
По данным UNIDO, добавление спирта повышает октановое число бензина, уменьшая риск детонации — преждевременного взрыва топлива в цилиндрах. Это сохраняет двигатель от перегрузки и износа.
Кроме того, этанол заменяет вредные ароматические углеводороды (например, бензол), которые разрушают топливную систему и смывают смазочную пленку с деталей. Также спирт:
улучшает сгорание, снижая вредные выбросы;
охлаждает двигатель за счет высокой теплоты испарения.
Хотя до 10% этанола безопасны для большинства двигателей, более высокое содержание (например, E85) требует специальных материалов в топливной системе. Известно, что этанол уменьшает выбросы, загрязняющие атмосферу.
Однако использование биоэтанола как имеет и ряд существенных недостатков.
Угроза для старых авто
Этанол — сильный растворитель, поэтому подержанные автомобили могут столкнуться с проблемами: размягчением отложений в топливной системе и разрушением резиновых деталей. Однако эта угроза актуальна лишь при высоком содержании спирта (20% и более). Современные биотоплива содержат специальные присадки, снижающие коррозионное воздействие.
Меньшая энергоэффективность
Теплота сгорания этанола на 3,5-5% ниже, чем у бензина, поэтому расход топлива E10 немного возрастает. Однако для водителей разница малозаметна.
Чувствительность к влаге
Спирт активно поглощает воду, что может привести к образованию конденсата в баке и затруднению запуска двигателя в мороз (особенно для смесей с высоким содержанием этанола).
В Украине на некоторых АЗС уже продают бензин с добавлением этанола — Е10 и даже Е30. Его цена обычно ниже, чем у обычного бензина.
Производство бензиново-спиртовых смесей в Украине — технологически возможный процесс, но с рядом вызовов. Основные затраты связаны не столько с установкой оборудования или логистикой, сколько с организацией лабораторного контроля качества.
Стоимость топлива на АЗС этих операторов будет зависеть от их желания переложить расходы на клиентов и от цены закупки спирта. Крупнейшие операторы рынка уже инвестируют в собственное производство биоэтанола.
По данным аналитиков, импорт бензина из Европы с 5% этанолом может стоить на 5-40 евро за тонну дороже, чем обычный А-95. Однако украинские трейдеры могут найти более выгодные варианты в Литве, Польше или Румынии.
По прогнозам экспертов:
Добавление 5% биоэтанола не приведет к резкому подорожанию.
Максимальный рост цены — 10-20 копеек за литр.
Главный риск — качество. Если топливо соответствует стандартам, оно не вредит двигателю. Но если технологии нарушены, последствия будут такими же, как и от некачественного бензина.
Напомним, эксперты рассказали, что нужно сделать весной, чтобы не увеличивался расход топлива.