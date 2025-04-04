В Украине в топливо будут добавлять спирт: что известно о нововедении

Биоэтанол в бензине от 1 мая / © pixabay.com

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С 1 мая в Украине почти весь автомобильный бензин (кроме А-98 и топлива для ВСУ) должен содержать не менее 5% биоэтанола.

Об этом сообщило издание the page.

Биоэтанол — это спирт, полученный из биомассы. Его октановое число — около 106, что улучшает качество сгорания топлива и уменьшает риск детонации.

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Его количество обычно указывается в маркировке: например, А-95-Е5 содержит 5% этанола, а А-95-Е10 — 10%.

По данным UNIDO, добавление спирта повышает октановое число бензина, уменьшая риск детонации — преждевременного взрыва топлива в цилиндрах. Это сохраняет двигатель от перегрузки и износа.

Кроме того, этанол заменяет вредные ароматические углеводороды (например, бензол), которые разрушают топливную систему и смывают смазочную пленку с деталей. Также спирт:

улучшает сгорание, снижая вредные выбросы;

охлаждает двигатель за счет высокой теплоты испарения.

Хотя до 10% этанола безопасны для большинства двигателей, более высокое содержание (например, E85) требует специальных материалов в топливной системе. Известно, что этанол уменьшает выбросы, загрязняющие атмосферу.

Однако использование биоэтанола как имеет и ряд существенных недостатков.

Угроза для старых авто Этанол — сильный растворитель, поэтому подержанные автомобили могут столкнуться с проблемами: размягчением отложений в топливной системе и разрушением резиновых деталей. Однако эта угроза актуальна лишь при высоком содержании спирта (20% и более). Современные биотоплива содержат специальные присадки, снижающие коррозионное воздействие. Меньшая энергоэффективность Теплота сгорания этанола на 3,5-5% ниже, чем у бензина, поэтому расход топлива E10 немного возрастает. Однако для водителей разница малозаметна. Чувствительность к влаге Спирт активно поглощает воду, что может привести к образованию конденсата в баке и затруднению запуска двигателя в мороз (особенно для смесей с высоким содержанием этанола).

В Украине на некоторых АЗС уже продают бензин с добавлением этанола — Е10 и даже Е30. Его цена обычно ниже, чем у обычного бензина.

Производство бензиново-спиртовых смесей в Украине — технологически возможный процесс, но с рядом вызовов. Основные затраты связаны не столько с установкой оборудования или логистикой, сколько с организацией лабораторного контроля качества.

Стоимость топлива на АЗС этих операторов будет зависеть от их желания переложить расходы на клиентов и от цены закупки спирта. Крупнейшие операторы рынка уже инвестируют в собственное производство биоэтанола.

По данным аналитиков, импорт бензина из Европы с 5% этанолом может стоить на 5-40 евро за тонну дороже, чем обычный А-95. Однако украинские трейдеры могут найти более выгодные варианты в Литве, Польше или Румынии.

По прогнозам экспертов:

Добавление 5% биоэтанола не приведет к резкому подорожанию.

Максимальный рост цены — 10-20 копеек за литр.

Главный риск — качество. Если топливо соответствует стандартам, оно не вредит двигателю. Но если технологии нарушены, последствия будут такими же, как и от некачественного бензина.

Напомним, эксперты рассказали, что нужно сделать весной, чтобы не увеличивался расход топлива.