В Украине вдвое выросли цены на автогражданки: какая причина

С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто, что повлекло за собой значительный рост стоимости полисов.

Об этом сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным Государственной службы статистики, в феврале средняя цена автогражданки выросла до 4 599,2 грн, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2024 года (2 188,8 грн). За прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Новый закон предусматривает постепенное увеличение страховых возмещений: за вред жизни и здоровью - до 500 тысяч грн, за вред имуществу — до 250 тысяч грн.

Стоит отметить, что в конце декабря НБУ опровергал информацию о двукратном подорожании полисов с января, заявляя, что такие прогнозы не соответствуют действительности.

Напомним, самый дешевый электромобиль начали продавать в Украине.

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