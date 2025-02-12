В Украине внедрят новую систему контроля транспорта: как это повлияет на водителей

Внедрение системы начнется через три месяца после официальной публикации постановления – ориентировочно в мае 2025 года.

В Украине заработает новая электронная система контроля за транспортом "еИнспектор", которая поможет автоматизировать проверки грузовиков и автобусов и повысить безопасность на дорогах.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, передаёт Автостота.

"еИнспектор" будет работать на базе специальных планшетов, которые будут использовать инспекторы "Укртрансбезопасности" для проведения рейдовых проверок. Все данные будут фиксироваться автоматически, что предотвратит фальсификации и сокрытие нарушений. В случае обнаружения нарушений система известит об этом, а инспектор оформит протокол в цифровом формате.

По словам заместителя министра развития общин Сергея Деркача, "Закрыть глаза на нарушения будет невозможно, ведь все фиксируется цифровым способом".

Окончательный список критериев проверки будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, в Украине водители не имеют права эксплуатировать автомобиль без бампера, если он является частью его конструкции. Бампер не только украшает машину, но и играет немаловажную роль в обеспечении безопасности при ДТП.

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