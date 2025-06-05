В Украине водителей могут начать массово лишать прав: в чем причина

Штрафы

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В Украине могут повысить штрафы для водителей, не пропускающих транспорт экстренных служб. Речь идет о новом законопроекте №11111, который подали в Верховную Раду.

Об этом пишет UA.Motors.

Если документ будет принят, в Кодекс Украины об административных правонарушениях внесут изменения. В частности, за игнорирование автомобилей со спецсигналами, а это скорая помощь, полиция, спасатели ГСЧС и транспорт для перевозки детей, будет предусматриваться штраф в размере от 1 700 до 2 500 гривен.

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Кроме этого, в законопроекте предлагают и более суровое наказание — в определенных случаях водители могут быть лишены водительского удостоверения. Пока же за подобное нарушение налагается штраф всего 680 гривен.

Если инициатива будет поддержана в сессионном зале, новые санкции могут начать действовать уже в течение нескольких месяцев. Законопроект внесли в повестку дня еще 11 февраля.

Напомним, владельцы старых водительских удостоверений, выданных до 2011 года, вскоре могут лишиться права пользоваться ими бессрочно.

Правительство подало в Верховную Раду законопроект №8082, предусматривающий введение новых сроков действия прав в зависимости от категории транспорта.

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Согласно документу, водительские удостоверения будут иметь срок действия от 10 до 15 лет. Это нововведение будет касаться не только новых, но и уже действующих документов, включая те, которые сейчас считаются бессрочными.