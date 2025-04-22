В Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях

Колесо автомобиля / © autotheme.info

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Водители часто стремятся придать своим автомобилям более эффектный вид, заменяя штатные колеса дисками большего размера. Однако в некоторых случаях подобный тюнинг может обернуться не только ухудшением управляемости транспортного средства, но и штрафами.

Об этом пишет «Автотема».

Согласно с правилам дорожного движения, эксплуатация авто с неподходящими шинами является нарушением. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД использовать колеса, не соответствующие размерам или нагрузкам, предусмотренным для конкретного автомобиля, запрещено.

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Несоблюдение этих требований карается штрафом в размере от 340 до 680 гривен (статья 121 КУоАП). А если аналогичное нарушение будет зафиксировано повторно в течение года, возможно даже временное изъятие авто или лишение водительского удостоверения сроком до шести месяцев.

Но на этом риски не кончаются. Установка дисков с большим радиусом и низкопрофильными шинами влияет на технические характеристики автомобиля. В частности, они усугубляют амортизацию на неровностях, создают дополнительную нагрузку на узлы подвески, тормоза и рулевой механизм. Кроме того, растет потребление горючего.

С учетом всего вышеизложенного, эксперты советуют автомобилистам не ориентироваться только на эстетику, а придерживаться рекомендаций производителя. Ведь каждый типоразмер дисков и шин инженеры выбирают с учетом баланса динамики, стабильности, нагрузок и всеобщей безопасности автомобиля.

Напомним, в Украине изменили правила замены водительских удостоверений.