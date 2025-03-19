В Украине водители могут получить штрафы за нарушение других автовладельцев: что нужно знать

Водители в Украине могут получить штрафы за нарушение ПДД, совершенные другими владельцами, если не переоформили транспортное средство после его продажи.

Об этом пишет " Автотема ".

Автоматические штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами, приходят на имя того, на кого официально зарегистрирован автомобиль. Если автомобиль не был надлежащим образом переоформлен, бывший владелец получит ответственность за правонарушение.

В случае получения штрафа за нарушение, совершенное другим лицом, эксперты рекомендуют несколько шагов по разрешению ситуации. Прежде всего, следует связаться с новым владельцем автомобиля и попросить его уплатить штраф, поскольку ответственность за нарушение лежит на лице, являющемся владельцем транспортного средства на момент совершения правонарушения.

Если новый владелец отказывается решать вопрос, следует обратиться в полицию для выяснения обстоятельств и уточнения, кто несет ответственность за штраф. Другим вариантом является регистрация нового пользователя авто через электронный кабинет водителя или сервисный центр МВД, что позволит переложить ответственность на нового владельца.

Если этот вариант невозможен, можно аннулировать доверенность у нотариуса, что лишит нового владельца права пользоваться автомобилем. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, юристы советуют продавать авто через сервисные центры МВД, что позволит обезопасить себя от штрафов и других правовых проблем.

Напомним, ранее мы писали о том, что использование зимних шин рекомендовано до конца марта, с 1 апреля следует ставить летние.

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