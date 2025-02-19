В Украине водители могут потерять права за отсутствие одного предмета в авто

Сотрудники полиции все чаще проверяют автомобили на наличие огнетушителей.

Наличие огнетушителя в автомобиле – это не просто рекомендация, а требование законодательства. Юристы предупреждают, что отсутствие этого элемента безопасности может привести к серьезным последствиям.

Об этом сообщило издание Avtosota.

За отсутствие огнетушителя полиция может накладывать штраф в размере 680 гривен.

Однако многие водители и дальше пренебрегают этим правилом, платя штраф и не задумываясь о последствиях. За повторное нарушение грозит штраф в два раза большем размере и лишение водительских прав до шести месяцев.

"Штраф за отсутствие огнетушителя особенно касается водителей, которые занимаются регулярными перевозками пассажиров. Для них это нарушение может повлечь серьезные санкции. Для владельцев частных автомобилей закон предусматривает лишь предупреждение. Однако на практике встречаются случаи, когда штрафы выписываются и обычным водителям", — говорится в материале.

Эксперты указывают, что незаконные и ошибочные штрафы можно оспаривать в суде. Кроме того, важно иметь в автомобиле все необходимые аксессуары, чтобы избежать ненужных проблем.

Напомним, специалисты объяснили, почему опасно ездить с пустым баком.

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