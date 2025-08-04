В Украине водители рискуют лишиться прав из-за отсутствия одной вещи в автомобиле

Водитель / © МВС

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Украинские автолюбители часто считают, что лишение водительских прав происходит только в случае грубых нарушений, таких как управление в нетрезвом состоянии или ДТП. Однако на самом деле отсутствие огнетушителя в салоне авто тоже может стать основанием для штрафа и даже временного аннулирования водительского удостоверения.

Об этом пишет издание SUV News.

Правозащитники подчеркивают, что в последнее время полицейские все чаще проводят проверки комплектации автомобилей, уделяя особое внимание наличию огнетушителя.

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Если этот обязательный предмет отсутствует, то штраф составляет 680 гривен. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается вдвое, а водитель может быть лишен права управлять автомобилем на срок до шести месяцев.

Однако важно понимать, что столь строгие меры применяются не ко всем категориям водителей. Согласно действующему законодательству, наличие огнетушителя является обязательным только для тех, кто занимается регулярными пассажирскими или грузовыми перевозками.

Для владельцев личных легковых автомобилей предусмотрено только предупреждение. Однако на практике бывают случаи, когда инспекторы все же штрафуют и частных водителей. В таких ситуациях юристы рекомендуют обжаловать штраф в судебном порядке, ведь вероятность выиграть дело достаточно высока.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине мужчин начали лишать водительских прав за нарушение правил воинского учета. Право управлять автомобилем у мужчин забирают суды после исков ТЦК.

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