В Украине водителям запрещено благодарить или извиняться "аварийкой": за это можно получить штраф

В Украине предусмотрены штрафы за неправильное использование аварийной сигнализации

За "спасибо" аварийкой в Украине могут выписать штраф.

Об этом говорится в материале " Фактов ICTV ".

Какой штраф за аварийку в 2025 году

В Украине предусмотрены штрафы за неправильное использование аварийной сигнализации.

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Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией налагается штраф в размере 425 грн.

Если такое нарушение создало аварийную ситуацию для других участников дорожного движения, штраф может возрасти до 680 грн.

Также возможно лишение права управления транспортным средством сроком до одного года.

Когда водители могут включать аварийку

Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения Украины, аварийную световую сигнализацию следует включать в некоторых случаях. Рассмотрим ситуации, когда водители могут включать аварийку.

За какое нарушение полиция не должна штрафовать водителей:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полицейского;

ослепление водителя светом фар;

дорожно-транспортное происшествие (ДТП);

буксировка транспортного средства;

посадка или высадка детей при перевозке организованных групп.

Штраф за аварийку не предусмотрен при обозначении транспортного средства, перевозящего опасный груз, в случаях, разрешенных законодательством.

Использование аварийной сигнализации в других ситуациях, например для благодарности другим водителям, не предусмотрено правилами и может считаться нарушением.

Соблюдение указанных правил обеспечивает безопасность на дороге и помогает избежать административных взысканий.

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