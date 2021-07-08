В Украине возникли проблемы с растаможкой "евроблях" из трех стран: названа причина

На таможне нет единой процедуры снятия оттуда авто с учета.

В Украине возникли проблемы с растаможкой авто на еврономерах из Чехии, Словакии и Болгарии.

Об этом сообщает UBR.

Отмечается, что Украина еще не получила разъяснения от этих государств, как нужно снимать с учета и оформлять договор купли-продажи машин. Сейчас на таможне нет единой процедуры снятия авто с учета из этих стран.

"Таможня еще до конца не понимает, как будет проходить процедура снятия с учета: с вывозом или без него, с транзитными номерами или нет, с отметками или без них, со справками или нет... Но евроблях именно этих регистраций — много", — пояснил юрист Иван Казачук.

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Так, Чехия и Словакия не снимают с учета машины на территории своих стран. А ввести в Украину авто с европейской регистрацией дорого, ведь тогда теряется льгота для растаможивания.

В Болгарии же регистрационная база авто закрыта, ею могут пользоваться только внутри страны. Выяснить через нее, снят ли автомобиль с учета или нет — невозможно. Когда авто ввозят как импорт, то по транзитным номерам таможеннику видно, что с учета она снята. Но в случае с болгарскими авто есть трудности. Юрист добавил, что можно направить запрос от украинской таможни в Болгарию с целью получения официального ответа. Но ответ может прийти через несколько месяцев. А если авто уже находится на оформлении, то до момента получения ответа машине придется находиться на таможенном терминале.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект относительно "евроблях".

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