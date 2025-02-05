В Украине впервые лишили водительских прав из-за нарушения военного учета

В настоящее время большинство дел возвращаются к истцам из-за ошибок в оформлении исков. Основная причина – неуплата судебного сбора, что является обязательным условием для рассмотрения.

В Украине зафиксирован первый случай временного лишения водительских прав из-за несоблюдения правил военного учета. В то же время в судебном реестре уже найдено по меньшей мере 41 подобное дело.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на судебные материалы.

В настоящее время большинство дел возвращаются к истцам из-за ошибок в оформлении исков. Основная причина – неуплата судебного сбора, что является обязательным условием для рассмотрения.

"ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", – объяснила адвокатка Валентина Слободянюк.

Тем не менее, один случай уже завершился положительным решением для ТЦК.

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"Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета – пока он не выполнит требования ТЦК или как это требование не будет отозвано", – говорится в сообщении.

По словам адвоката, ограничение водительских прав как метод влияния уже применяется в других сферах, в частности для должников по алиментам.

Однако судебные решения по таким делам полностью обезличены, поэтому граждане не могут проверить, есть ли в отношении них соответствующее дело.

Эта ситуация связана с намерениями законодателей ограничить доступ к информации о судебных процессах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде.

"Действительно, в настоящее время в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличению данных участников дела. Такие меры возможны только по уголовным делам, в закрытых судебных процессах и по судебным решениям о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельным решениям в нем происходит с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью. ручение правительства, обращение от командования ВСУ", – отмечает Слободянюк.

Таким образом, украинцы могут узнать о возможном наличии иска против них только через судебные услуги в приложении "Дія" или в электронном кабинете системы Есуд.

Напомним, многие украинские водители считают, что могут лишиться водительских прав только за серьезные нарушения, как превышение скорости или ДТП. Тем не менее, есть и другие причины, по которым можно остаться без водительского удостоверения.