Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
915
Время на прочтение
2 мин

В Украине введут систему штрафных баллов для водителей: что о ней известно

Эксперт объяснил, как будет работать новая система наказаний за нарушение ПДД.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Полиция

Полиция / © Shutterstock

В Украине готовятся внедрить систему штрафных баллов, которая уже давно используется в ЕС, чтобы наказывать водителей за регулярные нарушения ПДД.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Крейденко Владимир в эфире телемарафона

«Эта система, она очень интересная, она давно уже используется в Европейском Союзе. Ее философия в том, чтобы люди знали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения, независимо или это скоростной режим, или это парковка, или это создание каких-то аварийных ситуаций и так далее, они накапливают баллы. И в зависимости от того, сколько они накапливали баллы, это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение», — рассказал он.

Эксперт отметил, что в Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения.

«У нас же, если ты можешь каждый день нарушать скоростной режим, и есть такие лихачи, как говорят, и мажоры, которые каждый день по 10 штрафов имеют, но продолжают быстро ехать на машине, создавать аварийные ситуации, подвергать себя и людей опасности. Соответственно, в законодательстве совсем не предусмотрено никакой дополнительной ответственности для таких людей», — сказал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики исследовали страховые данные за последние два года, чтобы выяснить, владельцы каких из 30 самых популярных марок автомобилей накапливают больше всего штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

