В Украине вырос спрос на дизельные авто: какие модели стали бестселлерами

Авто / © renault.ua

В течение ноября 2025 года украинский автопарк пополнился более чем 5,3 тыс. легковушек с дизельными двигателями. По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на такие авто вырос на 2%.

Об этом сообщил «Укравтопром».

Из общего количества 3,9 тыс. дизельных авто были подержанными и ввезенными из-за рубежа. В то же время сегмент новых дизельных легковушек сократился: зарегистрировано около 1,4 тыс. таких авто.

Среди новых дизельных моделей наибольшим спросом пользовались Renault Duster — 251 проданное авто и Toyota Land Cruiser Prado с результатом 218 единиц. В пятерку лидеров также вошли Fiat Titano (151 авто), Volkswagen Touareg (149) и Volkswagen Tiguan (99).

В сегменте импортируемых подержанных дизельных легковушек первое место занял Renault Megane — 296 регистраций. Почти столько же показал Nissan Qashqai — 291 авто. Далее в рейтинге расположились Skoda Octavia (236), Volkswagen Passat (222) и Hyundai Santa Fe (156).

