В Украине заметили легендарное американское авто 1970-х годов: фото

В Украине был замечен премиальный автомобиль Mercury Gran Marquis 1978 года выпуска.

На улицах Львова был замечен автомобиль Mercury Gran Marquis 1978 года выпуска.

Информацию опубликовали на странице carspotter.ukraine в Instagram.

Бренд Mercury существовал с 1938 по 2011 год и входил в концерн Ford Motor. В то время эти автомобили считались премиальными.

"Под капотом – 4.9-литровый V8, который не просто едет, а уверенно плывет по дороге, напоминая, что комфорт и стиль – вечные ценности. Внутри – мягкие диваны, дерево, классическая приборная панель и тот же дух золотой эпохи автопрома", – написали на carspotter.ukra.

Автомобиль Mercury Gran Marquis во Львове. Фото: carspotter.ukraine

Там добавили, что этот автомобиль "олицетворяет эпоху, когда авто были большими, мощными и статусными. Широкий кузов, много хрома, безупречные линии – этот Mercury Gran Marquis 1978 выглядит так, словно только что сошел с хайвеев 70-х".

Напомним, водителям посоветовали, какие автомобили с пробегом не желательно покупать.

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