В Украине заметили номерной знак на авто с нецензурным словом: фото

Жители Днепра увидели автомобиль с нецензурным словом вместо номеров. Что известно об этом?
В Днепре на дороге был замечен автомобиль с нецензурным словом вместо номерного знака.
Об этом пишет телеграмм-канал "Днепр оперативный. Война".
Жители Днепра заметили на дорогах автомобиль с нецензурным словом вместо номерного знака. На видео, которые сняли местные жители на дороге, виден транспорт, у которого на месте номера написано слово: "По**й".
Водители отметили, что, вероятно, этот номер не установленного государственного образца. Некоторые считают, что таким образом молодежь просто развлекается.
Пока больше подробностей об этом инциденте неизвестно.
Напомним, юристы объяснили, обязательно ли водителям прекращать движение во время минуты молчания.
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